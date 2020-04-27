Евсеев рассказал о влиянии Мытищ на российский футбол

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» рассказал о жизни в Мытищах и о влиянии города на футбол.
«Добрался до буквы М. Мытищи. Я здесь родился, вырос и живу до сих пор. Москва рядом, не видел смысла переезжать. Разве что со временем перебрался из квартиры в дом. Мытищи – город с большими спортивными традициями. Помню, как в моём детстве все играли в футбол и хоккей во дворах. Я хотел играть в футбол более профессионально и, когда мама отвела меня девятилетнего в динамовскую школу, был совершенно счастлив. Ездил в Москву один. В 25-й школе, где я учился с переменным успехом, относились с пониманием к тому, что уходил иногда пораньше, а приходил попозже. Футбол полностью захватил меня. Даже сны футбольные снились.
В Мытищах было футбольное «Торпедо», игравшее во второй лиге. Потом появился хоккейный «Атлант», для которого построили отличный дворец спорта в самом центре города. Сейчас Мытищи разрослись, строится много домов, облагораживают территорию. Ждём, когда сюда дотянут метро. Участок земли уже под это выделен.
Мытищи дали футболу немало игроков и теперь уже тренеров. Рома Шаронов, Олег Пашинин, Виталий Веселов. Шаронов тренировал «Рубин», Пашинин периодически заменяет ушедших с поста главного тренера «Локомотива». Очень неплохо для не самого большого города в стране. В Мытищах я встретил Таню. Живём с ней душа в душу уже столько лет», — написал Евсеев.
- 27 апреля 2020
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