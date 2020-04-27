«Чёрт, я перехожу в «Арсенал». Джек Уилшир признался, что не хотел становиться «канониром»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир рассказал, как начал заниматься в академии лондонского «Арсенала».

«Я играл за «Лутон Таун». Рефери нашего матча с «Барнетом» фактически был скаутом «Арсенала». После финального свистка он подошёл к моему отцу. Он хотел, чтобы я подписал контракт с «канонирами».

Честно говоря, я не хотел становиться игроком «Арсенала». До Лондона нужно было долго добираться, поэтому папе пришлось бы раньше уходить с работы. Он не оказывал на меня никакого давления, но я не знал, что делать.

Помню, как сидел в парке со своим другом. Папа подъехал на своём маленьком красном фургоне и предупредил меня: «Сегодня последний день. Ты должен принять решение». Затем я повернулся к другу и сказал: «Чёрт, я перехожу в «Арсенал».

Отец был водопроводчиком. Он заканчивал работу в четыре часа дня, а потом отвозил меня в Лондон. Дорога занимала около часа — и так примерно по три раза в неделю, начиная с 10 лет», — приводит слова Уилшира Goal со ссылкой на подкаст Lockdown Tactics.