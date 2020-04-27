«Наполи» может ради покупки Азмуна продать одного из самых дорогих игроков в своей истории

«Наполи» продолжает работать над приобретением нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в летнее трансферное окно.



Как сообщает AreaNapoli со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, ради покупки 25-летнего футболиста клуб может продать одного из самых дорогих новичков в своей истории. Азмун является гражданином Ирана, а в неаполитанской команде в настоящее время исчерпан лимит на игроков из стран, не входящих в состав Европейского союза. Если трансфер Сердара удастся согласовать, «Наполи» может покинуть мексиканский форвард Ирвин Лосано.



Лосано занимает второе место в списке самых дорогих игроков в истории «Наполи», уступая лишь Гонсало Игуаину. Он перешёл в клуб прошлым летом из ПСВ за € 38 млн.



Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года, а ранее играл за «Рубин» и «Ростов». В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в чемпионате России, забил 10 голов (1 – с пенальти) и отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2022 года.

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