Николич будет получать в два раза меньше Сёмина, если возглавит «Локомотив»

Как стало известно «Чемпионату» из источников в Сербии, если бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич возглавит «Локомотив», то его зарплата составит € 1,2 млн в год.
Таким образом, потенциальный оклад сербского специалиста будет в два раза меньше зарплаты нынешнего наставника команды Юрия Сёмина. Также Николичу будет полагаться бонус в € 500 тыс., если «железнодорожники» выйдут в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона.
В марте «Чемпионат» первым сообщил, что Николич может сменить Сёмина на посту главного тренера «Локомотива».
Контракт Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона. 72-летний специалист возглавляет команду с 2016 года. Ранее он тренировал «железнодорожников» в периоды с 2009 по 2010 год, с 1992-го по 2005-й и с 1986-го по 1990-й.
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