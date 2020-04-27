Николич будет получать в два раза меньше Сёмина, если возглавит «Локомотив»

Как стало известно «Чемпионату» из источников в Сербии, если бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич возглавит «Локомотив», то его зарплата составит € 1,2 млн в год.



Таким образом, потенциальный оклад сербского специалиста будет в два раза меньше зарплаты нынешнего наставника команды Юрия Сёмина. Также Николичу будет полагаться бонус в € 500 тыс., если «железнодорожники» выйдут в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона.



В марте «Чемпионат» первым сообщил, что Николич может сменить Сёмина на посту главного тренера «Локомотива».



Контракт Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона. 72-летний специалист возглавляет команду с 2016 года. Ранее он тренировал «железнодорожников» в периоды с 2009 по 2010 год, с 1992-го по 2005-й и с 1986-го по 1990-й.

Источник: экс-тренер «Партизана» Николич согласовал контракт с «Локомотивом»