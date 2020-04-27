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Фролов: Навальный мне никогда не нравился. Его никто не воспринимает всерьёз

Фролов: Навальный мне никогда не нравился. Его ник
Фролов: Навальный мне никогда не нравился. Его никто не воспринимает всерьёз
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал об отношении к политику Алексею Навальному.

«Смотрю ли Навального? Нет, никогда не смотрел, и никогда он мне не нравился – ни как политик, ни как человек. Да, он раскрывает правду, ведёт свои расследования, но его никто не воспринимает всерьёз. И даже если это правда, то всем всё равно, мягко говоря.

Для чего он всё это делает, я не знаю. Я с ним не знаком и не общался. Может быть, это пиар. Может быть всё что угодно. Пока я не знаком с человеком, ничего про него не могу сказать. Только по делам можно судить. Но я к нему никак не отношусь. У него же проблемы с законом какие-то были. То есть где-то он тоже себя нечестно вёл», — сказал Фролов в ролике на канале «Футбольный Биги» в YouTube.

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