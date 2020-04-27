«Это Жора». Маринато Гильерме представил нового партнёра по тренировкам

Голкипер московского «Локомотива» и национальной команды России Маринато Гильерме, показал, кто ему помогает тренироваться в условиях карантина.

«Это Жора, мой новый партнёр по тренировке», — написал 34-летний футболист на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Маринато Гильерме в «Инстаграме».

Маринато выступает за «Локомотив» с 2007 года. Ранее вратарь защищал цвета бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе». Контракт игрока с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Гильерме помог «Локомотиву» в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, пяти встречах Лиги чемпионов и одной игре за Суперкубок России. В активе голкипера 6 матчей без пропущенных мячей.