Отец Игуаина: у Гонсало нет никакого желания уходить из «Ювентуса»
Хорхе Игуаин, отец форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, прокомментировал информацию, что его сын хочет покинуть туринский клуб.
«Всё, что СМИ написали о Гонсало, не соответствует действительности. Могу только сказать, что он останется в «Ювентусе», поскольку его соглашение с клубом рассчитано ещё на полтора года. Он уважает контракт.
Через 18 месяцев Гонсало решит, что делать, потому что он будет хозяином своей судьбы. Могу гарантировать, что в его голове нет никакого желания уходить из «Ювентуса», где его очень любят болельщики», — приводит слова Хорхе Lmnequen.
В нынешнем сезоне Игуаин принял участие в 34 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. 32-летний нападающий записал в свой актив 8 голов и 8 результативных передач.
«Ювентус» может расторгнуть контракт с Игуаином, который не вышел на связь с клубом
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