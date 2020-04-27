«Очень хочу сбежать куда-нибудь». Жена Вячеслава Малафеева — о жизни с мужем на карантине

Екатерина Малафеева, жена бывшего голкипера «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, рассказала, как с приходом самоизоляции поменялась её с мужем жизнь.
«На самом деле нам грех жаловаться. Мы не поедаем друг друга и спокойно переносим график 24 на 7 вместе. Если возникают спорные моменты, то мы их решаем просто разговором. Нашу семью как-то сплотило это непростое время. Но признаюсь честно, что уже очень хочу сбежать куда-нибудь, сменить обстановку, встретиться с подружками.
Я понимаю, как тяжело сейчас тем, кто не привык находиться так много времени вместе, и думаю, вдвойне тяжелее тем, кто не может уйти хотя бы в соседнюю комнату, чтобы побыть одному. Для одних сейчас шанс провести много времени с семьёй, если раньше не было такой возможности, для других – возможность увидеть какие-то прорехи в отношениях и исправить их.
Держитесь, друзья, надеюсь, что скоро всё это закончится и мы все вернёмся к обычному образу жизни. Поделитесь, как вы справляетесь на карантине? Ещё не поубивали друг друга?» — написала Екатерина на своей странице в «Инстаграме».
Ранее Екатерина с мужем приняла участие в популярном челлендже Flip The Switch. Его суть — поменяться одеждой с партнёром.
- 27 апреля 2020
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