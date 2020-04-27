Хохлов: младших Аджоева и Черчесова просто подписали в «Динамо». Я их не хотел

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился воспоминаниями о работе в молодёжке бело-голубых с сыновьями Гурама Аджоева и Станислава Черчесова – на тот момент соответственно спортивного директора клуба и наставника команды.



«Меня тогда никто не спрашивал, они были просто подписаны клубом. Я их не хотел, были игроки сильнее. Талант у них есть, но футбол — это конкуренция. Считаю, что тот, кто эту конкуренцию выигрывает, и должен играть, несмотря на имена.



Замечал ли такое, что Черчесов заставлял сына играть в футбол? Нет. Как можно заставить взрослого человека делать то, что он не хочет делать? Если не хочу играть в футбол, меня вряд ли кто-то заставит это делать в 20 лет. Были у меня случаи в детской команде, когда парня заставляли заниматься музыкой. Хочешь играть в футбол? Тогда должен ещё и заняться музыкой. Это нам было по 10 лет — но в 20 лет нереально человека что-то заставить делать», — цитирует Хохлова Sport24.

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