Хохлов: младших Аджоева и Черчесова просто подписали в «Динамо». Я их не хотел

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился воспоминаниями о работе в молодёжке бело-голубых с сыновьями Гурама Аджоева и Станислава Черчесова – на тот момент соответственно спортивного директора клуба и наставника команды.
«Меня тогда никто не спрашивал, они были просто подписаны клубом. Я их не хотел, были игроки сильнее. Талант у них есть, но футбол — это конкуренция. Считаю, что тот, кто эту конкуренцию выигрывает, и должен играть, несмотря на имена.
Замечал ли такое, что Черчесов заставлял сына играть в футбол? Нет. Как можно заставить взрослого человека делать то, что он не хочет делать? Если не хочу играть в футбол, меня вряд ли кто-то заставит это делать в 20 лет. Были у меня случаи в детской команде, когда парня заставляли заниматься музыкой. Хочешь играть в футбол? Тогда должен ещё и заняться музыкой. Это нам было по 10 лет — но в 20 лет нереально человека что-то заставить делать», — цитирует Хохлова Sport24.
- 27 апреля 2020
-
16:10
-
16:02
-
15:58
-
15:55
-
15:54
-
15:46
-
15:22
-
15:19
-
15:05
-
14:59
-
14:55
-
14:36
-
14:18
-
14:00
-
13:47
-
13:23
-
13:15
-
13:11
-
12:52
-
12:32
-
12:31
-
12:01
-
11:47
-
11:39
-
11:15
-
10:58
-
10:53
-
10:47
-
10:28
-
10:07
-
09:51
-
09:42
-
09:29
-
09:20
-
09:00