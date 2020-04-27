РПЛ и РФС представили варианты завершения нынешнего сезона

Руководство Российской Премьер-Лиги и Российского футбольного союза обсудило с клубами главные вопросы по подготовке к возобновлению чемпионата, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба РПЛ на официальном сайте турнира.

УЕФА предлагает национальным ассоциациям и лигам рассмотреть сценарий, по которому сезон нужно будет завершить до 2 августа. В Ньоне подчёркивают необходимость доигровки чемпионатов и определения участников еврокубков по спортивному принципу.

РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации УЕФА. В одном старт намечен на 21 июня. Первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний — вновь в недельном цикле. Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта свёрстаны с учётом возможной доигровки Кубка России, решение по которому будет принимать РФС.

РПЛ работает над проектом регламента проведения матчей без зрителей на случай сохранения ограничений на проведение массовых мероприятий. Он будет описывать все важные аспекты организации чемпионата в условиях действующих ограничений на проведение массовых мероприятий. В том числе порядок допуска на территорию и чашу стадиона участников матчей, работников клубов, основного вещателя.

РПЛ и РФС обсудили несколько вариантов обмена клубами между РПЛ и ФНЛ. Если РПЛ сезона-2019/2020 будет доиграна до конца, то по итогам сезона лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.

Если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, то в этом случае к 16 клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Они также должны будут соответствовать критериям лицензирования. Из-за плотности календаря сезон-2020/2021 пройдёт без кубковых матчей, и по его итогам лига вернётся к формату с 16 клубами.

Эти варианты находятся в разработке рабочей группы РФС и РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС.