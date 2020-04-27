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«Зенит» могут досрочно признать чемпионом Премьер-Лиги

«Зенит» могут досрочно признать чемпионом Премьер-
«Зенит» могут досрочно признать чемпионом Премьер-Лиги
Футбол / РПЛ 0

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал, что организация рассматривает вариант, при котором «Зенит» досрочно признают чемпионом нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Если ситуация не позволит возобновить чемпионат и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдёт с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу.

«Зенит» объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придётся отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путёвка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдёт команде, которая займёт четвёртое место в РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС, учитывая позицию правительства», — цитирует Алаева «Спорт-экспресс».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Сине-бело-голубые на девять очков опережают «Локомотив», который занимает второе место.

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