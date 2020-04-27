Магомед Адиев: ФНЛ нет смысла доигрывать

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев выступил за досрочное завершение нынешнего розыгрыша Футбольной национальной лиги.
«ФНЛ нет смысла доигрывать. Брать чартеры, чтобы долетать до разных команд, проводить матчи в такой ситуации нет смысла. Правильнее готовиться спокойно к следующему сезону. Всегда хочется, чтобы всё заканчивалось по-спортивному. Как тренеру обидно, что долго сидишь без дела. Для «Чайки» особо ничего не изменится, больших задач мы не решали. Мы создаём команду на будущее. Но такое решение нужно было принять», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее стало известно, что если РПЛ сезона-2019/2020 будет доиграна до конца, то по итогам сезона лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.
- 27 апреля 2020
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