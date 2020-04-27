Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Магомед Адиев: ФНЛ нет смысла доигрывать

Магомед Адиев: ФНЛ нет смысла доигрывать
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев выступил за досрочное завершение нынешнего розыгрыша Футбольной национальной лиги.

«ФНЛ нет смысла доигрывать. Брать чартеры, чтобы долетать до разных команд, проводить матчи в такой ситуации нет смысла. Правильнее готовиться спокойно к следующему сезону. Всегда хочется, чтобы всё заканчивалось по-спортивному. Как тренеру обидно, что долго сидишь без дела. Для «Чайки» особо ничего не изменится, больших задач мы не решали. Мы создаём команду на будущее. Но такое решение нужно было принять», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что если РПЛ сезона-2019/2020 будет доиграна до конца, то по итогам сезона лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.

Генсек РФС: считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020