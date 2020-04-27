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Гендиректор «Балтики»: поддерживаем решение РФС не доигрывать сезон

Гендиректор «Балтики»: поддерживаем решение РФС не доигрывать сезон
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал заявление генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева о нецелесообразности возобновлять нынешний розыгрыш Футбольной национальной лиги.

«С учётом заявления генсека РФС мы понимаем, что это логичный вариант. С экономической точки зрения это правильное решение. Клубы несут большие убытки, поэтому мы поддерживаем решение. Будем спокойно готовиться к новому сезону», — сказал Качукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Балтика», набрав 43 очка, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. В 27 матчах команда из Калининграда одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

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