Гендиректор «Балтики»: поддерживаем решение РФС не доигрывать сезон
Генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал заявление генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева о нецелесообразности возобновлять нынешний розыгрыш Футбольной национальной лиги.
«С учётом заявления генсека РФС мы понимаем, что это логичный вариант. С экономической точки зрения это правильное решение. Клубы несут большие убытки, поэтому мы поддерживаем решение. Будем спокойно готовиться к новому сезону», — сказал Качукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Балтика», набрав 43 очка, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. В 27 матчах команда из Калининграда одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
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