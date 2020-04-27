Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Директор «Чертаново»: хочется видеть наш уникальный проект в РПЛ, но здоровье людей важнее

Директор «Чертаново»: хочется видеть наш уникальный проект в РПЛ, но здоровье людей важнее
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Директор «Чертаново» Николай Ларин огласил позицию клуба относительно возможности досрочного завершения нынешнего розыгрыша Футбольной национальной лиги.

«Позиция «Чертаново» по поводу досрочного завершения ФНЛ однозначная – здоровье людей важнее всего. Конечно, нам хочется, чтобы когда-либо наш уникальный проект попал в РПЛ. Если сейчас это невозможно, надеюсь, получится в будущем. Здоровье людей важнее», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее стало известно, что если РПЛ сезона-2019/2020 будет доиграна до конца, то по итогам сезона лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.

Генсек РФС: считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020