Директор «Чертаново»: хочется видеть наш уникальный проект в РПЛ, но здоровье людей важнее

Директор «Чертаново» Николай Ларин огласил позицию клуба относительно возможности досрочного завершения нынешнего розыгрыша Футбольной национальной лиги.
«Позиция «Чертаново» по поводу досрочного завершения ФНЛ однозначная – здоровье людей важнее всего. Конечно, нам хочется, чтобы когда-либо наш уникальный проект попал в РПЛ. Если сейчас это невозможно, надеюсь, получится в будущем. Здоровье людей важнее», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее стало известно, что если РПЛ сезона-2019/2020 будет доиграна до конца, то по итогам сезона лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.
- 27 апреля 2020
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