Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?

Сегодня, 27 апреля, Российская Премьер-Лига и Российский футбольный союз представили варианты завершения сезона-2019/2020, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В одном из них говорится, что к 16 клубам РПЛ на один розыгрыш могут добавиться два лучших по спортивным результатам клуба Футбольной национальной лиги. Это будет возможно, если нынешняя кампания не будет возобновлена.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?

Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».

Турнирную таблицу ФНЛ возглавляет «Ротор», набравший 56 очков. Второе место занимают «Химки» (54), третье — «Чертаново» (54). В первую пятёрку входят также московское «Торпедо» (53) и «Нефтехимик» (48).