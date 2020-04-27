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Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?

Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 27 апреля, Российская Премьер-Лига и Российский футбольный союз представили варианты завершения сезона-2019/2020, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В одном из них говорится, что к 16 клубам РПЛ на один розыгрыш могут добавиться два лучших по спортивным результатам клуба Футбольной национальной лиги. Это будет возможно, если нынешняя кампания не будет возобновлена.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?

Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».

Турнирную таблицу ФНЛ возглавляет «Ротор», набравший 56 очков. Второе место занимают «Химки» (54), третье — «Чертаново» (54). В первую пятёрку входят также московское «Торпедо» (53) и «Нефтехимик» (48).

РПЛ и РФС представили варианты завершения нынешнего сезона
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