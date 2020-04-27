Мостовой почеканил мяч в кресле, используя голову и обе ноги
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой вновь почеканил мяч, сидя в кресле. В этот раз экс-хавбек понабивал мяч обеими ногами, а также головой.
«В прошлом видео просили включить левую. А можно не только её, но и голову», — написал Мостовой в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, что в настоящее время все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены. Матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы—2020 перенесён на 2021 год.
51-летний Мостовой в бытность футболистом выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». За сборную России сыграл 50 матчей и забил 10 голов.
Мостовой почеканил мяч одной ногой, сидя в кресле
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