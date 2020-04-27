Фабрегас согласился отложить выплату его зарплаты за четыре месяца из-за коронавируса

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас согласился пойти на сокращение зарплаты на 30% на четыре месяца и отложить её выплату до конца срока действия его контракта с клубом в 2022 году, сообщает RMC Sport.
По информации источника, испанский футболист также вызвался выплатить компенсацию сотрудникам клуба, которые были уволены во время пандемии коронавируса. Другие игроки «Монако» продолжают вести переговоры с руководством клуба о сокращении зарплат.
Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 208 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 888 тыс. человек.
- 27 апреля 2020
-
19:14
-
19:10
-
18:54
-
18:46
-
18:29
-
18:26
-
18:16
-
18:12
-
17:53
-
17:52
-
17:28
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
17:00
-
16:52
-
16:42
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:10
-
16:02
-
15:58
-
15:55
-
15:54
-
15:46
-
15:22
-
15:19
-
15:05
-
14:59
-
14:55
-
14:36
-
14:18
-
14:00
-
13:47