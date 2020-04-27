Фабрегас согласился отложить выплату его зарплаты за четыре месяца из-за коронавируса

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас согласился пойти на сокращение зарплаты на 30% на четыре месяца и отложить её выплату до конца срока действия его контракта с клубом в 2022 году, сообщает RMC Sport.



По информации источника, испанский футболист также вызвался выплатить компенсацию сотрудникам клуба, которые были уволены во время пандемии коронавируса. Другие игроки «Монако» продолжают вести переговоры с руководством клуба о сокращении зарплат.



Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 208 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 888 тыс. человек.