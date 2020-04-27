Игнашевич: нынешний «Зенит» едва ли смог бы забить «Рубину» Бердыева в его лучшие годы
Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич на своей странице в «Инстаграме» ответил на вопросы подписчиков.
«Рубин» Курбана Бердыева в лучшие годы лучше нынешнего «Зенита»? Какое странное сравнение. Думаю, нынешний «Зенит» едва ли смог бы забить тому «Рубину».
Сильнейший состав ЦСКА был в 2013 году. 2005 год был самым успешным годом в моей карьере. Три любимых игрока ЦСКА назвать не могу, их гораздо больше. Но Олич и Акинфеев на первых двух местах. Три лучших легионера в истории чемпионата России — Вагнер, Вернблум, Халк», — написал Игнашевич.
Московское «Торпедо» Игнашевич тренирует с прошлого года. Ранее бывший защитник возглавлял молодёжную команду ЦСКА.
Сергей Игнашевич — о работе тренера: пока всё очень сложно. Или легко. Не пойму
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