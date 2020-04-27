Вадим Евсеев: закончить чемпионат России согласно текущей таблице считаю правильным

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о возможном досрочном завершении чемпионата России из-за пандемии коронавируса.
«Хорошие новости после общего собрания РПЛ! Есть два варианта развития событий, и есть чёткие даты. Две игры в неделю — это нормальный график, чтобы войти в режим подготовки. Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить чемпионат согласно текущей таблице считаю правильным. Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая.
Никто тогда не вылетает в ФНЛ, а два клуба поднимаются наверх. Но после следующего сезона в РПЛ снова останется 16 команд. Значит, вылетают четыре. Будет непросто, но интересно. Надеюсь, что пойдём все-таки по первому сценарию. Чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный. Судя по статистике заболевших, ситуация в стране стабилизировалась. Поэтому надеюсь, что всё в итоге будет хорошо», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
- 27 апреля 2020
-
19:14
-
19:10
-
18:54
-
18:46
-
18:29
-
18:26
-
18:16
-
18:12
-
17:53
-
17:52
-
17:28
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
17:00
-
16:52
-
16:42
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:10
-
16:02
-
15:58
-
15:55
-
15:54
-
15:46
-
15:22
-
15:19
-
15:05
-
14:59
-
14:55
-
14:36
-
14:18
-
14:00
-
13:47