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Вадим Евсеев: закончить чемпионат России согласно текущей таблице считаю правильным

Вадим Евсеев: закончить чемпионат России согласно текущей таблице считаю правильным
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о возможном досрочном завершении чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

«Хорошие новости после общего собрания РПЛ! Есть два варианта развития событий, и есть чёткие даты. Две игры в неделю — это нормальный график, чтобы войти в режим подготовки. Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить чемпионат согласно текущей таблице считаю правильным. Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая.

Никто тогда не вылетает в ФНЛ, а два клуба поднимаются наверх. Но после следующего сезона в РПЛ снова останется 16 команд. Значит, вылетают четыре. Будет непросто, но интересно. Надеюсь, что пойдём все-таки по первому сценарию. Чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный. Судя по статистике заболевших, ситуация в стране стабилизировалась. Поэтому надеюсь, что всё в итоге будет хорошо», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

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