«Ливерпуль» заморозил перестройку стадиона «Энфилд» на один год из-за коронавируса

«Ливерпуль» на официальном сайте сообщил о заморозке проекта по перестройке стадиона «Энфилд» минимум на 12 месяцев из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Напомним, «Ливерпуль» планировал увеличить количество мест на домашней арене до 61 тыс. до конца 2020 года, а завершение второго этапа перестройки стадиона было намечено на лето 2022 года. На данный момент ожидается, что реализация проекта завершится не раньше лета 2023 года. Стоимость реконструкции составит £ 60 млн (примерно € 69 млн).
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 208 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 888 тыс. человек.
- 27 апреля 2020
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