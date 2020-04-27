«Три кота на снимке». Александр Кержаков сфотографировался с домашними животными

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков на своей странице в «инстаграме» опубликовал фотографию с двумя котами.
Болельщики пришли в восторг от фото и оставили соответствующие комментарии: «Счастливые коты», «Вот оно — счастье», «Три кота на снимке», «Кержачёв», «Кержаков-Котовский».
В настоящее время Кержаков вместе с семьёй находится на карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
37-летний Кержаков является воспитанником «Зенита». Большую часть своей карьеры он провёл за петербургский клуб, за который выступал с 2001 по 2006 год, а также с 2010 по 2017 год. Кержаков является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). В 2010 году был признан лучшим футболистом чемпионата России по версии РФС.
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