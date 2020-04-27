Президент ФНЛ: возобновление сезона в предложенные сроки противоречит здравому смыслу

Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказал мнение о возобновлении первенства ФНЛ сезона-2019/2020.

«Прежде всего в последние дни мы вместе с руководителями РФС, РПЛ, ПФЛ, клубов ФНЛ обсуждали все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Определённая ясность появилась после решений исполкома УЕФА, согласно которому рекомендация во что бы то ни стало доиграть сезон-2019/2020 относится в первую очередь к высшим дивизионам. Исходя из имеющейся на данный момент информации, раньше 21 июня возобновить сезон не получится. Если при этом соблюсти все требования, включая медицинские, попробовать выстроить логистику, становится очевидным, что провести за месяц оставшиеся 11 туров практически невозможно.



Между тем дальнейшее затягивание решения этого вопроса может привести как к непредвиденным расходам клубов уже сегодня, так и к серьёзным сложностям с проведением следующего первенства. 30 апреля мы проведём плановую видеоконференцию с руководителями клубов и обсудим сложившуюся ситуацию. Однако в настоящий момент, с учётом всех имеющихся на сегодняшний день негативных факторов, а также мнения большинства клубов лиги, я считаю возобновление первенства ФНЛ сезона-2019/2020 в предложенные сроки противоречащим здравому смыслу.



При этом хочу подчеркнуть, что окончательное решение на уровне всей лиги принимается исполкомом РФС. Нам предстоит решить вопрос ротации команд между лигами. Надо понимать и быть готовыми к тому, что в такой экстраординарной ситуации любой предложенный вариант будет содержать в себе элемент несправедливости по отношению к кому-либо. Чтобы принятые решения в итоге оказались максимально взвешенными, создана рабочая группа, в которую входят представители всех трёх лиг и РФС. Кроме того будут учтены и результаты лицензирования клубов», — приводит слова Ефремова Sport24.