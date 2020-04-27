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Украинский защитник Кравец отказался перейти в «Барселону»

Украинский защитник Кравец отказался перейти в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Украинский защитник «Леганеса» Василий Кравец сообщил, что у него был вариант с переходом в «Барселону», но он отказался от трансфера.

«Был вариант с «Барселоной В». Говорил с Абидалем, он сказал: «Мы выбрали тебя, поскольку есть класс, и ты, если здоровы Альба и Фирпо, будешь играть за вторую команду, если нет — за первую». Меня планировали взять в аренду на год, но я не хотел быть использованным. Если я иду в команду, то только для того, чтобы играть. Но в данной ситуации у меня не было шансов. Мне предлагали идти в аренду с правом выкупа за 5 миллионов.

Сказал Абидалю: «Готов идти пешком, только выкупите меня». Получил ответ: «Надо подумать». Я общался с ребятами из «Леганеса», которые играли в «Барселоне В». Все как один сказали: «Лучше не иди. Если будешь тренироваться с первой командой, тебя поставят как фишку. Там тренировка 40 минут, за это время ты сделаешь один рывок или раз коснёшься мяча». Вначале я встретился с одним агентом, потом мне позвонил Абидаль: «Это Эрик Абидаль, помнишь такого?». Я говорю: «Да». Он дальше: «А какой у меня цвет кожи?». Я ответил, что чёрный, на что он сказал: «О, значит ваше поколение меня еще не забыло».

Я рассказал ему все условия. Но там позиция была примерно такой: мол, у нас 50 человек на одно место, но мы выбрали тебя. Ну, отвечаю, выкупите меня. Им надо было заплатить € 5 млн. «Леганес» купил меня где-то за 2–2,5 млн. Что для «Барселоны» 5 миллионов?» — приводит слова Кравца Football.ua со ссылкой на «инстаграм» журналиста Романа Бебеха.

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