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УЕФА выделил национальным ассоциациям € 236,5 млн

УЕФА выделил национальным ассоциациям € 236,5 млн
Футбол / Прочие турниры 0

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация выделила 55 национальным ассоциациям средства для устранения последствий пандемии коронавируса.

«Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентным испытанием, вызванным кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов теми способами, какие будут уместны в конкретных случаях. Как результат, мы решили выплатить каждой ассоциации до € 4,3 млн за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы финансирования инвестиций. Эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным.

Считаю, мы приняли ответственное решение помочь, насколько это в наших силах. Я горжусь единством, которое футбол демонстрирует во время кризиса. Без сомнений, футбол будет в центре процесса по возвращению к привычному образу жизни. Когда этот момент наступит, футбол должен быть готов откликнуться», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

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