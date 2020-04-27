УЕФА выделил национальным ассоциациям € 236,5 млн

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация выделила 55 национальным ассоциациям средства для устранения последствий пандемии коронавируса.



«Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентным испытанием, вызванным кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов теми способами, какие будут уместны в конкретных случаях. Как результат, мы решили выплатить каждой ассоциации до € 4,3 млн за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы финансирования инвестиций. Эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным.



Считаю, мы приняли ответственное решение помочь, насколько это в наших силах. Я горжусь единством, которое футбол демонстрирует во время кризиса. Без сомнений, футбол будет в центре процесса по возвращению к привычному образу жизни. Когда этот момент наступит, футбол должен быть готов откликнуться», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.