Милевский: впечатление, что в Беларуси нет больных. А новости посмотришь — куча заболевших

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский поделился впечатлениями от обстановки в Беларуси на фоне пандемии коронавируса.
«В Беларуси всё идёт своим чередом. Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости — куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить. Мы тренируемся, занимаемся», — сказал Милевский в прямом эфире на канале «Миля» в YouTube.
Напомним, чемпионат Беларуси является единственным турниром в Европе, который не приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
35-летний Милевский в нынешнем сезоне провёл шесть матчей в чемпионате Беларуси (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей.
«Динамо-Брест», набрав в 6 матчах 7 очков, находится в зоне вылета, на 14-м месте в турнирной таблице.
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