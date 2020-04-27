Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Милевский: впечатление, что в Беларуси нет больных. А новости посмотришь — куча заболевших

Милевский: впечатление, что в Беларуси нет больных. А новости посмотришь — куча заболевших
Футбол / Прочие турниры 0

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский поделился впечатлениями от обстановки в Беларуси на фоне пандемии коронавируса.

«В Беларуси всё идёт своим чередом. Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости — куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить. Мы тренируемся, занимаемся», — сказал Милевский в прямом эфире на канале «Миля» в YouTube.

Напомним, чемпионат Беларуси является единственным турниром в Европе, который не приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

35-летний Милевский в нынешнем сезоне провёл шесть матчей в чемпионате Беларуси (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей.

«Динамо-Брест», набрав в 6 матчах 7 очков, находится в зоне вылета, на 14-м месте в турнирной таблице.

Милевский – о футболе в Беларуси: в прошлом сезоне приходило 10 тысяч, а сейчас просто 10
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020