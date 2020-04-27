Румынская полиция начала расследование в отношении «Стяуа» из-за возобновления тренировок

Румынская полиция начала расследование в отношении «Стяуа», сообщает журналист Эмануэл Рошу на своей странице в «Твиттере».



«Стяуа» разрешила своим футболистам вернуться к тренировкам на клубной базе. Напомним, в Румынии из-за пандемии коронавируса действует чрезвычайное положение. Жители страны должны соблюдать режим самоизоляции до середины мая.



Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры по всему миру. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 208 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 888 тыс. человек.

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