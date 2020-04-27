В Бельгии вновь перенесли дату принятия решения о судьбе сезона

Профессиональная футбольная лига Бельгии вновь перенесла дату принятия решения о судьбе оставшейся части сезона-2019/2020, сообщает Sky Sports.
По информации источника, голосование перенесено на 4 мая. Ожидается, что к этому времени в стране могут смягчить карантинные меры. В таком случае сезон-2019/2020 в чемпионате Бельгии может быть доигран.
Напомним, из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации в Бельгии руководство лиги рекомендовало досрочно завершить сезон и признать чемпионом «Брюгге». Решение должны были утвердить на генеральной ассамблее 15 апреля. Позже президент УЕФА Александр Чеферин пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков за досрочное завершение чемпионата.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. Более 208 тыс. человек скончались. Свыше 888 тыс. вылечились.
- 27 апреля 2020
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