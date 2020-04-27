Артём Ребров поработал во вратарских перчатках за ноутбуком
Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров поработал за ноутбуком во вратарских перчатках.
«Скучаете по футболу?» — написал Ребров в своём «инстаграме».
В настоящий момент Ребров, так же как и большинство профессиональных футболистов, в связи с угрозой распространения коронавируса находится в карантине. Чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси, приостановлены.
В нынешнем сезоне 36-летний Ребров принял участие в одном матче российского национального чемпионата и пропустил два гола.
«Спартак», набрав в 22 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Кроме того, московский клуб вышел в полуфинал Кубка России, где ему предстоит сыграть с петербургским «Зенитом».
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