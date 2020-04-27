Шукер: Бензема является одним из лучших футболистов в мире
Бывший нападающий мадридского «Реала» Давор Шукер поделился своим мнением об игре французского форварда «Королевского клуба» Карима Бензема.
«Мне нравится, как играет Бензема. Он вошёл в историю «Реала». Нет сомнений, что он является одним из лучших игроков в мире. Всё, что я могу сказать, так это пожелать ему всего наилучшего и забить много, много голов, потому что в конце концов именно статистика является главной мерой для нападающих. Нужно забивать много голов, чтобы оставаться на вершине», — приводит слова Шукера Goal.
Бензема перешёл в «Реал» летом 2009 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 35 млн. В составе клуба он принял участие в 501 матче, в которых стал автором 241 гола и 133 результативных передач.
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