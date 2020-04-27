«Крылья Советов» отредактировали заявление по Фролову. В нём пропали слова о штрафе

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» изменила текст заявления по вратарю команды Евгению Фролову, который подверг критике правительство Российской Федерации.

Первоначально в заявлении было указано, что футболист будет оштрафован. Впрочем, теперь в нём говорится о наказании голкипера согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях.

Напомним, Фролов заявил, что правительству наплевать на людей и что но относится к людям как к рабам.

32-летний Фролов является воспитанником «Мордовии». В «Крылья Советов» он перешёл в феврале 2020 года из «Сочи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил пять голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.