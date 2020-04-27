Жена Семака прокомментировала травлю Тодоренко после слов о домашнем насилии

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, высказалась о ситуации с телеведущей Региной Тодоренко, которая ранее заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что становятся жертвами домашнего насилия. Позже телеведущая подверглась критике и начала терять рекламодателей.
«В сети для публичных людей действуют законы американского правосудия — всё, что вы скажете, будет использовано против вас в суде, а то, что пишут в комментариях, в жёлтых газетёнках, — никому не важно. Для остальных цензуры нет! Травите, кого хотите! Нам главное, просмотры! Если вы против буллинга, то я против лицемерия. А оно во всём, что нас сегодня окружает. И очень хочется честных, эмоциональных мнений чистых, ярких, достойных женщин года, а не «светлых человечков» с двойным дном», — написала Анна Семак на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Анны Семак
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