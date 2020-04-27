Девушка Роналду пыталась записать тренировку, но дочь уронила камеру

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, пыталась записать тренировку, но в какой-то момент их общая дочь Алана-Мартина уронила камеру.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Ранее Джорджина Родригес рассказала, как начались её отношения с футболистом. Их первая встреча была в Gucci, где девушка работала продавцом-консультантом. В 2018 году у них родилась Алана-Мартина. У форварда есть ещё трое детей от суррогатных матерей.



В нынешнем сезоне Роналду в 22 матчах итальянской Серии А забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист в 10 встречах записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу.