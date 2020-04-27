Девушка Роналду пыталась записать тренировку, но дочь уронила камеру
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, пыталась записать тренировку, но в какой-то момент их общая дочь Алана-Мартина уронила камеру.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Джорджина Родригес рассказала, как начались её отношения с футболистом. Их первая встреча была в Gucci, где девушка работала продавцом-консультантом. В 2018 году у них родилась Алана-Мартина. У форварда есть ещё трое детей от суррогатных матерей.
В нынешнем сезоне Роналду в 22 матчах итальянской Серии А забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист в 10 встречах записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу.
Девушка Роналду потренировала нижнюю часть спины
Читайте также
- 27 апреля 2020
-
23:44
-
23:12
-
23:06
-
22:54
-
22:29
-
22:26
-
22:17
-
22:02
-
21:52
-
21:31
-
21:27
-
21:07
-
20:50
-
20:47
-
20:40
-
20:24
-
20:09
-
20:05
-
19:48
-
19:43
-
19:36
-
19:31
-
19:14
-
19:10
-
18:54
-
18:46
-
18:29
-
18:26
-
18:16
-
18:12
-
17:53
-
17:52
-
17:28
-
17:20
-
17:15
Партнерский контент