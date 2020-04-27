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Левченко: Фролова пытаются оштрафовать за правду! Где футбольная общественность?

Левченко: Фролова пытаются оштрафовать за правду! Где футбольная общественность?
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который подверг критике правительство Российской Федерации.

«Евгений Фролов, вратарь «Крыльев Советов», в своём интервью сказал всё абсолютно правильно. Теперь же его пытаются оштрафовать за то, что он говорит правду! Где футбольная общественность, партнёры по команде, друзья? Евгений, моё уважение», — написал Левченко на своей странице в «Твиттере».

Фролов является воспитанником «Мордовии». В «Крылья Советов» он перешёл в феврале 2020 года из «Сочи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил пять голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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