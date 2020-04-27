Левченко: Фролова пытаются оштрафовать за правду! Где футбольная общественность?

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который подверг критике правительство Российской Федерации.



«Евгений Фролов, вратарь «Крыльев Советов», в своём интервью сказал всё абсолютно правильно. Теперь же его пытаются оштрафовать за то, что он говорит правду! Где футбольная общественность, партнёры по команде, друзья? Евгений, моё уважение», — написал Левченко на своей странице в «Твиттере».

Фролов является воспитанником «Мордовии». В «Крылья Советов» он перешёл в феврале 2020 года из «Сочи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил пять голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.