Зиеш: переход в «Челси» кажется мне правильным. Лэмпард произвёл хорошее впечатление

Нападающий амстердамского «Аякса» Хаким Зиеш, который перейдёт в «Челси» по окончании сезона, рассказал о своих впечатлениях от перехода и поделился мнением о главном тренере лондонского клуба Фрэнке Лэмпарде.
«Что я чувствую насчет своего перехода в «Челси»? Он кажется мне правильным, так как «Челси» — это очень большой клуб с амбициями. Там много талантливой молодежи, что ставит меня в привычное положение после трёх с половиной лет в «Аяксе». Это хорошо мне подходит.
В лице Фрэнка Лэмпарда у «Челси» есть тренер, которому нравится атаковать и играть в привлекательный футбол. Я чувствую то же самое. Мы хорошо разговаривали с ним. Лэмпард очень спокоен и произвёл на меня хорошее впечатление. Мы сразу же почувствовали некоторую связь, и это тоже повлияло на моё решение.
Это правильное время для перемен. Я готов, в том числе — как человек. Это будет новая стадия моей жизни — в Лондоне, вдали от семьи и друзей. Но я не вижу в этом проблемы, даже наоборот, я предвкушаю это. Буду стараться изо всех сил и научусь многим вещам, благодаря чему вырасту ещё», — цитирует Хакима Daily Mail.
Согласно порталу Transfermarkt.de, переход 27-летнего марроканца обойдётся «Челси» в € 40 млн. В текущем сезоне он принял участие в 35 матчах за «Аякс» во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 21 результативную передачу.
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