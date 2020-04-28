Американский медиа-магнат готов приобрести «Ньюкасл» за € 400 млн

Американский медиа-магнат Генри Морисс готов составить конкуренцию арабской группе инвесторов в покупке клуба английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Mirror.

Морисс возглавляет конкурирующую заявку на поглощение за € 400 млн «Ньюкасла» и хочет реализовать модель управления «Ливерпуля», являясь их большим фанатом. Он был очень впечатлён тем, как владельцы «красных» снова сделали «Ливерпуль» сильнейшим европейским клубом после долгих неудач.

«Он изучил, как его соотечественники Вернер и Генри (владельцы «Ливерпуля» — Прим. ред) успешно омолодили «Ливерпуль» и сделали их одной из доминирующих сил в мире. Есть обещание значительных инвестиций не только в состав «Ньюкасла», но и в академию клуба. Это фантастический бизнес-план. У «Ньюкасла» огромная и лояльная поддержка. Это клуб с огромным потенциалом», — сообщает источник.

Морисс является исполнительным директором и председателем медиа-компании ClearTV эксплуатирующей телевизионные сетевые платформы, для обслуживания аэропортов, больниц и медицинские учреждения.

«Ньюкасл», набрав 35 очков в 29 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея 8 очков отрыва от зоны вылета.