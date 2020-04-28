Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт уверен, что станет лучшим бомбардиром Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт выразил уверенность в своих силах и рассказал, что сейчас нет никого, кто тренируется и готовится к возобновлению сезона, также как и он.

«Я должен много работать и верить в себя. В своей карьере я много раз видел, что, когда вы выкладываетесь на полную, вы всегда получаете за это вознаграждение. Сейчас я работаю усерднее, чем когда-либо, поэтому получу огромную награду.Сейчас перерыв, и я вижу в этом преимущество. Знаю, что нет никого, кто тренируется и работает так, как я. Когда я вернусь, я буду физически и морально подготовлен. Это ещё даже не начало, и я ещё не доказал, что я могу. Я чувствую, что у меня всё хорошо, но знаю, что могу быть ещё лучше.

Когда вы играете за «Барселону», у вас очень много возможностей, поэтому я не сомневаюсь, что я забью много голов и стану одним из лучших бомбардиров в команде и в лиге. Вот для чего я здесь. С нетерпением жду, когда мы снова начнём играть. Я спокоен и верю в свои способности», — приводит слова Мартина Goal.

Брайтвайт стал игроком «Барселоны» в феврале за € 18 млн, когда каталонцам разрешили приобрести форварда после закрытия трансферного окна в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле. 28-летний датский форвард принял участие в 3 играх за «Барселону», не отметившись результативными действиями.

Ранее Брайтвайт опубликовал видео, в котором продемонстрировал на себе легендарную причёску Роналдо. Видео доступно на «Чемпионате».