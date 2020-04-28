Сезон английской Премьер-лиги может возобновиться 8 июня

Клубы английской Премьер-лиги встретятся в пятницу, 1 мая, в ходе видеоконференции, чтобы обсудить планы возобновления сезона-2019/2020 в июне, сообщает Goal.

Министр Великобритании по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден рассказал, что он работает с клубами, чтобы возобновить сезон в следующем месяце.

«Я лично провел переговоры с Премьер-лигой с целью скорейшего начала возобновления сезона АПЛ, чтобы поддержать все футбольное сообщество. Но, конечно, любые такие шаги должны соответствовать рекомендациям общественного здравоохранения», — приводит слова Даудена источник.

Сезон может возобновиться уже 8 июня, чтобы успеть завершить его к концу июля. Предложенный график означал бы, что клубы должны вернуться к полноценным тренировкам с 18 мая, и именно в этом направлении и работают команды, ослабляя свои карантинные меры. В понедельник «Арсенал», «Эвертон» и «Вест Хэм» разрешили игрокам вернуться на клубные базы, но предупредили, что они должны продолжать соблюдать правила дистанцирования. Между тем, «Тоттенхэм» должен частично открыть свой тренировочный центр для основной команды.

Матчи, вероятно, придётся проводить без болельщиков на стадионах, а перед возобновлением турнира футболисты и персонал пройдут обязательное тестирование на выявление коронавируса.