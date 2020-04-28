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Игрок «Фиорентины» Франк Рибери намерен подать в суд на журналистку за мем в «Инстаграме»

Игрок «Фиорентины» Франк Рибери намерен подать в суд на журналистку за мем в «Инстаграме»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери намерен подать в суд на журналистку за публичное оскорбление, сообщает RMC Sport.

Журналистка Карин Ле Маршан опубликовала снимок полузащитника «Фиорентины» в сториз в «Инстраграм, добавив, по мнению Франка, оскорбительную подпись, высмеивая его несовершенное владение французским языком.

«Ради сохранения нации страны давайте оставаться… засахаренными», — гласила та самая подпись.

«Такие комментариеи в сторону Франка Рибери недопустимы, поскольку они склонны унижать и побуждают пользователей социальных сетей презирать его», — написал адвокат Франка, отметив, что ущерб с точки зрения имиджа может нанести вред не только его клиенту, но и его семье.

В августе 2019 года Рибери стал игроком итальянской «Фиорентины», перейдя в качестве свободного агента из «Баварии», за которую выступал более 10 лет. В текущем сезоне итальянской Серии А он сыграл 11 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

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В 36 лет стал лучшим игроком месяца в составе «Фиорентины».
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