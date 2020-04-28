«Уфа» продемонстрировала новый клубный автобус, расцветку которого придумывали болельщики

Руководство футбольного клуба «Уфа» провело конкурс среди болельщиков на лучший дизайн-макет клубного автобуса и подвело его итоги.

«В ходе конкурса на общий дизайн-проект автобуса MAN LIONS COACH L R08 были получены более 100 разных работ. Однако прийти к общему мнению по победителю, жюри конкурса из представителей руководства так и не смогло. Но по результатам дискуссии работа одного из болельщиков была взята за основу дизайна оформления автобуса ФК «Уфа» и была реализована», — ранее опубликовала информацию пресс-служба клуба из столицы Башкортостана.

«Новый автобус ФК «Уфа» уже в нашем городе!», — с такой подписью представили новый клубный транспорт в «инстаграме» «Уфы».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Уфы».

В текущем сезоне «Уфа» под руководством 44-летнего специалиста Вадима Евсеева занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 22 турах. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет четыре очка.