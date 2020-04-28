Роман Абрамович занял 25-е место в списке самых ненавистных футбольных личностей

Британский портал FourFourTwo составил рейтинг футбольных личностей, которые вызывает наибольшую негативную реакцию у болельщиков.
Список возглавил бывший президент ФИФА Йозефф Блаттер, который был отстранён за коррупционную деятельность. Второе место занял португальский главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, а замкнул тройку – Харальд Шумахер, нанёсший травму шейных позвонков игроку сборной Франции Патрику Баттистону в полуфинале ЧМ-1982.
25-е место занял российский предприниматель и владелец «Челси» — Роман Абрамович.
5-кратный обладатель Золотого мяча португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занял шестое место в рейтинге.
Полностью десятка самых ненавистных личностей выглядит следующим образом:
1. Йозефф Блаттер.
2. Жозе Моуринью.
3. Харальд Шумахер.
4. Мишель Платини.
5. Ричард Киз.
6. Криштиану Роналду.
7. Лучано Моджи.
8. Эль-Хаджи Диуф.
9. Пит Винкельман.
10. Джон Терри.
…
25. Роман Абрамович.
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