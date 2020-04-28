Роман Абрамович занял 25-е место в списке самых ненавистных футбольных личностей

Британский портал FourFourTwo составил рейтинг футбольных личностей, которые вызывает наибольшую негативную реакцию у болельщиков.

Список возглавил бывший президент ФИФА Йозефф Блаттер, который был отстранён за коррупционную деятельность. Второе место занял португальский главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, а замкнул тройку – Харальд Шумахер, нанёсший травму шейных позвонков игроку сборной Франции Патрику Баттистону в полуфинале ЧМ-1982.

25-е место занял российский предприниматель и владелец «Челси» — Роман Абрамович.

5-кратный обладатель Золотого мяча португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занял шестое место в рейтинге.

Полностью десятка самых ненавистных личностей выглядит следующим образом:

1. Йозефф Блаттер.

2. Жозе Моуринью.

3. Харальд Шумахер.

4. Мишель Платини.

5. Ричард Киз.

6. Криштиану Роналду.

7. Лучано Моджи.

8. Эль-Хаджи Диуф.

9. Пит Винкельман.

10. Джон Терри.

…

25. Роман Абрамович.