Агенты предложили услуги Эдинсона Кавани «Интеру»
Уругвайский нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, агенты уругвайца предложили услуги игрока «Интеру». Ранее сообщалось, что на Кавани претендуют мадридский «Атлетико», клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами», выступающий в MLS, и «Бока Хуниорс».
В текущем розыгрыше чемпионата Франции Кавани провёл за «ПСЖ» 14 матчей и забил четыре мяча, а также получил две жёлтые карточки. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2020 года.
После 25 туров чемпионата Италии «Интер» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка.
На данный момент практически во всём мире приостановлен футбольный сезон из-за пандемии коронавируса.
Кавани вернулся в Уругвай, чтобы помочь родному городу в борьбе с коронавирусом
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