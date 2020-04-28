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Агенты предложили услуги Эдинсона Кавани «Интеру»

Агенты предложили услуги Эдинсона Кавани «Интеру»
Футбол / Италия 0

Уругвайский нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, агенты уругвайца предложили услуги игрока «Интеру». Ранее сообщалось, что на Кавани претендуют мадридский «Атлетико», клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами», выступающий в MLS, и «Бока Хуниорс».

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Кавани провёл за «ПСЖ» 14 матчей и забил четыре мяча, а также получил две жёлтые карточки. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2020 года.

После 25 туров чемпионата Италии «Интер» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

На данный момент практически во всём мире приостановлен футбольный сезон из-за пандемии коронавируса.

Кавани вернулся в Уругвай, чтобы помочь родному городу в борьбе с коронавирусом
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