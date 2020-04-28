Уткин отреагировал на новость о наказании Фролова за критику правительства России

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал интервью с голкипером «Крыльев Советов» Евгением Фроловым, в котором он критикует правительство России. Позже самарский клуб принял решение наказать игрока.

«Ситуация с вратарём Фроловым и попыткой клуба его оштрафовать очень проста. Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране — право, гарантированное конституцией. Если чёртов клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы. Причём неважно, подписал его работник или нет.

Гражданскими правами в равной мере наделены мужчины, женщины, дети, вратари вне зависимости от их образования, умственного развития и душевного здоровья. И второй аспект. Клуб отнюдь не сделал ошибку, сообщив о штрафе на клубном сайте. Это вызвало возмущение болельщиков, но это принималось и публиковалось не для них. Вот и всё. Это должны были прочесть те, от кого зависит финансирование клуба. Их мнение гораздо важнее, чем мнение болельщиков, в глазах клубной администрации.

Текст объяснения идиотский. Он подразумевает, что строительство стадиона в Самаре — благодеяние городу, а не насущная необходимость и обязанность государства. Взятая на себя добровольно — я о проведении чемпионата мира в России.

Он также подразумевает, что проведение чемпионата мира — не акт объединения страны и вклад в её развитие, как говорили на протяжении последних лет 10 примерно все, а акт предпочтения Самары перед Саратовом или Краснодаром: нам построили и ещё дадут, а те перебьются, и не смей сомневаться, а то всё-таки всё получит условный Саратов. Так достигается цель разъединения и зависти. А не наоборот.

Впрочем, руководство клуба имеет право на такую позицию. По конституции. Как все.

Только тогда не надо тереть комментарии на клубном сайте — раз, и штраф, штраф-то всё равно незаконен — два. А осудить, понудить, проблеять — пожалуйста. Дураки в правах не ограничены», — написал Уткин в своём телеграм-канале.