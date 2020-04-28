Футболистов «Арсенала» не тестировали на коронавирус, несмотря на симптомы

Полузащитник мадридского «Реала» Даниэль Себальос, выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», рассказал, что игроков клуба не тестировали на коронавирус после того, как заразился главный тренер клуба Микель Артета.

«Однажды утром я проснулся и увидел, что у Артеты был положительный результат. Команда была помещена в карантин. Были игроки с симптомами, но нас никто не проверял. Я делаю всё, что в моих силах. Трудно быть вдали от семьи. В Англии вы можете прогуляться по улице и заниматься физическими упражнениями один раз в день», — приводит слова Себальоса Evening Standard.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 211 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 893 тыс.