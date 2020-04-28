Агуэро: не понимаю тех, кто критикует Месси в сборной. Он первым страдает из-за неудач

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» и национальной команды Аргентины Серхио Агуэро рассказал о переживаниях форвард «Барселоны» Лионеля Месси из-за неудач в сборной.

«Любая команда усложняет вашу жизнь. Нам очень грустно проигрывать в сборной. Очень страдаем, и нам тяжело после поражений. С Месси я рядом с 2005 года. Я не понимаю тех, кто критикует его в сборной. Он первым страдает из-за неудач и продолжает приходить в сборную. Месси настолько быстрый, что не даёт вам времени на реакцию. Его невозможно изучить», — приводит слова Агуэро TyC Sports.

Контракт 32-летнего аргентинского форварда с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Напомним, Месси выступает в составе каталонского клуба с 2005 года.