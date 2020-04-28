«Барселона» и «Реал» могут потерять по € 300-400 млн из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке сезона и возможному проведению матчей без зрителей, до конца этого года каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» потеряют около € 300-400 млн, сообщает Cadena Ser.
По предварительным подсчётам испанской Примеры, к декабрю сине-гранатовые и «сливочные» недосчитаются более € 50 млн, которые получили бы только от продажи билетов.
Если нынешняя кампания не будет возобновлена, а всю следующую придётся провести без болельщиков на стадионах, испанский футбол потеряет около € 1,6 млрд. Ещё € 300 млн команды могут недосчитаться из-за возможного невыполнения контрактов со спонсорами.
Издание сообщает, что при худшем сценарии некоторые клубы могут прекратить существование.
Когда пандемия коронавируса отступит, а мы сможем вернуться в мир спорта? «Чемпионат» подготовил ролик, в котором разобрал ситуацию в ведущих футбольных лигах Европы.
Видео можно посмотреть на канале «Чемпионата» в YouTube.
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