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Орещук: Карреру предлагали «Динамо» несколько раз

Орещук: Карреру предлагали «Динамо» несколько раз
Орещук: Карреру предлагали «Динамо» несколько раз
Футбол / РПЛ 0

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук опроверг информацию о несостоявшемся назначении в клуб экс главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева, а также рассказал о переговорах с представителями Массимо Карреры, ранее руководившего «Спартаком».

«Бердыев в «Динамо»? Бред полный! Мы эти новости читали и смеялись. Во-первых, руководство «Динамо» вело себя очень солидно, и доверие Хохлову было полным. Во-вторых, Бердыев не тот человек, который на живое место пойдёт. Никогда в это не поверю! Это просто кто-то слухи распускал. Ни сам он себя не предлагал, ни разговоров таких не было.

А вот Карреру предлагали. Несколько раз. У руководства даже встречи с его агентом были. «Пожалуйста, берите!» — рассказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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