Зе Луиш сделал собаке маникюр

Нападающий «Порту» Зе Луиш, известный в России по выступлениям за московский «Спартак», сделал своей собаке маникюр. Во время процедуры жена футболиста подкармливала животное разными лакомствами.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее жена Зе Луиша превратила приготовление еды в эффектный танец на кухне, а также возмутилась, что многие люди продолжают гулять на улице, несмотря на карантин, введённый в связи с пандемией коронавируса.

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год. Всю остальную карьеру профессионального футболиста, за исключением аренды в венгерский клуб «Видеотон» в сезоне-2013/2014, он провёл в Португалии. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах Примейры и забил 7 голов.