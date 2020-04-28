Стоичков: кто-то придумал, что в «Барселоне» Моуринью был переводчиком. Это заблуждение

Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков рассказал о работе с главным тренером «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, в конце прошлого века входившего в тренерский штаб каталонского клуба.



«Робсон пришёл в «Барселону», и с ним был Жозе. Кто-то придумал, что он был переводчиком, но это заблуждение. Моуринью работал на поле и знал всё. Он был нашим тренером, и он отличный друг!» — приводит слова Стоичкова Record.



Моуринью работал в «Барселоне» с 1996 по 2000 год, а до этого тренировал в нескольких португальских клубах. Вернувшись на родину из Испании, Жозе вскоре добился успеха с «Порту» и впоследствии возглавлял «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». В «Тоттенхэм» португальский специалист пришёл в прошлом году.

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