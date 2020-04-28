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Хамес — приоритетная цель «Эвертона», Коутиньо — запасной вариант

Хамес — приоритетная цель «Эвертона», Коутиньо — запасной вариант
Футбол / Англия 0

«Эвертон» в ближайшее трансферное окно планирует приобрести полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса. В сотрудничестве с 28-летним колумбийцем лично заинтересован главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Покупка Хамеса является для «Эвертона» приоритетным вариантом. В качестве альтернативы клуб из Ливерпуля рассматривает хавбека каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который в настоящее время выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», а также форварда «Наполи» Ирвина Лосано.

Контракт Родригеса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что «сливочные» собираются расстаться с футболистом. Его трансферная стоимость оценивается в € 32 млн.

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