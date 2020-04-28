Агент Сафонов: уверен, сейчас Бердыев пошёл бы в «Спартак» без колебаний

Агент Алексей Сафонов рассказал о несостоявшихся назначениях бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.



«В «Локомотиве» он ещё до Сёмина мог оказаться – через Ротенберга. Это тогда Курбан выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком» и получил эсэмэску от Федуна. Из одного слова – [чудак на букву «м»]. Что-то всё перепроверял, сомневался… Сейчас, уверен, пошёл бы в «Спартак» без колебаний.



И сборную, насколько я знаю, именно он должен был возглавить. Дал своё согласие. Но Мутко перестал на звонки отвечать – пообещал Черчесову. Жалеет ли Бердыев? Думаю, что да. Но это жизнь – кто-то пользуется своими шансами, кто-то нет. Как у Высоцкого: «Лишь мгновение ты наверху – и стремительно падаешь вниз», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Агент Сафонов: с игроками, которые сейчас есть у Слуцкого, Бердыев бы за топ-5 боролся